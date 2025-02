"Lost souls". A Mondovì una mostra-viaggio tra il visivo e il sonoro

L'amore trascende il tempo e lo spazio. Questo il mesaaggio della mostra foto e videografica "Lost Souls", "anime perdute", realizzata da quattro amici, Elena Vacchetta e Giovanni Picco, con le fotografie di Elena Fenoglio e il video di Ettore Poggi.

"L'idea è nata per pura passione artistica e autofinanziata nella sua realizzazione - dicono i curatori -. Il tema centrale è un messaggio onirico e concettuale, in cui l'amore trascende il tempo e lo spazio, forse senza mai concretizzarsi o sublimandosi in un legame infinito. La mostra sarà allestita presso il Museo della Stampa di Mondovì, con il patrocinio del Comune di Mondovì e il forte sostegno dell'assessore alla cultura Francesca Botto, che ringraziamo".



L'inaugurazione si svolgerà venerdì 14 febbraio alle 18, con la presentazione del progetto e letture attoriali a cura di Isabella Andrei, Maddalena Boetti, Valeria Bruno, Valerio Longo, Giovanni Picco ed Elena Vacchetta, sotto la direzione di quest’ultima.

A seguire, gli organizzatori offriranno un aperitivo. L’ingresso è gratuito.

La mostra sarà visitabile fino al 2 marzo con i seguenti orari:

Giovedì e venerdì: 14:00 - 18:00

Sabato e domenica: 10:00 - 19:00