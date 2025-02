Welfare e wellbeing: il nuovo percorso laborability per il benessere aziendale

Il welfare non è più soltanto una questione di benefit economici, ma un vero e proprio investimento strategico per migliorare produttività, engagement e attrattività sul mercato del lavoro. Un ambiente sano, inclusivo e attento alle esigenze dei professionisti è infatti la chiave per trattenere i talenti e garantire prestazioni ottimali nel lungo periodo.

Per rispondere a queste esigenze, laborability (www.laborability.com), innovativa piattaforma digitale attiva dal 2020, lancia un nuovo percorso di contenuti ed eventi dedicato proprio al welfare e al wellbeing.

Attraverso una serie di approfondimenti, webinar e incontri in presenza, il format offrirà strumenti concreti per supportare le imprese nella costruzione di strategie e iniziative efficaci, capaci di migliorare la qualità della vita lavorativa e rafforzare il coinvolgimento dei dipendenti. Un’opportunità per le aziende di approfondire le best practice del settore e adottare soluzioni mirate per un benessere aziendale realmente sostenibile.

Benessere in azienda: un investimento strategico

Il benessere dei dipendenti non è più un aspetto secondario, ma un elemento strategico che incide direttamente sulla produttività e sulla competitività delle imprese. Un ambiente di lavoro sano e inclusivo non solo migliora la qualità della vita dei professionisti, ma contribuisce anche a ridurre il turnover, aumentare l’engagement e favorire una maggiore efficienza operativa.

Le aziende più lungimiranti hanno già compreso che il welfare aziendale non si limita all’erogazione di benefit, ma rappresenta un modello integrato che risponde alle nuove esigenze del mondo del lavoro. Flessibilità, supporto alla salute fisica e mentale, benessere finanziario e crescita professionale sono oggi fattori determinanti per attrarre e trattenere talenti qualificati.

Investire in programmi di welfare efficaci significa costruire un’organizzazione più resiliente, capace di adattarsi ai cambiamenti e di valorizzare le persone. Un approccio olistico al benessere aziendale non è solo un vantaggio competitivo, ma una leva essenziale per garantire una crescita sostenibile nel lungo periodo.

Speciale welfare e wellbeing di laborability: contenuti ed eventi dedicati

Per supportare le aziende nella creazione di un contesto professionale più sano ed inclusivo, laborability ha sviluppato, tra gennaio e febbraio, un format innovativo, con l’obiettivo di offrire un percorso strutturato di approfondimenti, eventi digitali e incontri in presenza dedicati a welfare e wellbeing.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire strumenti pratici e aggiornamenti sulle tendenze più rilevanti del settore, mettendo a disposizione delle imprese e dei professionisti HR un’occasione unica di confronto con esperti, analisi di case study e soluzioni concrete per migliorare il benessere aziendale.

I temi al centro del format riguardano i principali aspetti del wellbeing sul lavoro, affrontati in un’ottica olistica:

Mental Health : strategie per la gestione dello stress, supporto psicologico e programmi di ascolto per migliorare il benessere mentale dei dipendenti.

: strategie per la gestione dello stress, supporto psicologico e programmi di ascolto per migliorare il benessere mentale dei dipendenti. Flexibility e Work-life Balance : politiche innovative come smart working, orari flessibili e congedi personalizzati per favorire un migliore equilibrio tra vita privata e professionale.

: politiche innovative come smart working, orari flessibili e congedi personalizzati per favorire un migliore equilibrio tra vita privata e professionale. Employee Experience : modelli organizzativi e soluzioni per creare un ambiente di lavoro più coinvolgente, produttivo e stimolante.

: modelli organizzativi e soluzioni per creare un ambiente di lavoro più coinvolgente, produttivo e stimolante. Financial Wellbeing : iniziative per il supporto economico dei lavoratori, dalla previdenza complementare ai benefit finanziari per una maggiore sicurezza economica.

: iniziative per il supporto economico dei lavoratori, dalla previdenza complementare ai benefit finanziari per una maggiore sicurezza economica. Inclusione e Diversità: politiche aziendali per garantire pari opportunità, valorizzare le diversità e promuovere una cultura aziendale inclusiva.

Un’opportunità per le aziende: perché partecipare?

Lo speciale welfare e wellbeing di laborability rappresenta un’occasione unica per le aziende che vogliono adottare un approccio più strutturato e innovativo al benessere aziendale. Partecipare al percorso significa accedere a contenuti esclusivi, confrontarsi con esperti del settore e acquisire strumenti concreti per migliorare il clima organizzativo e la qualità della vita dei dipendenti.

Ecco alcuni dei principali vantaggi:

Aggiornamento sulle best practice : le aziende potranno conoscere le soluzioni più efficaci per implementare politiche di welfare sostenibili e realmente impattanti.

: le aziende potranno conoscere le soluzioni più efficaci per implementare politiche di welfare sostenibili e realmente impattanti. Confronto con esperti e HR leader : webinar, incontri e tavole rotonde offriranno spunti di valore e approfondimenti sulle sfide e le opportunità del benessere aziendale.

: webinar, incontri e tavole rotonde offriranno spunti di valore e approfondimenti sulle sfide e le opportunità del benessere aziendale. Networking con altre imprese : un’occasione per condividere esperienze, strategie e case study con aziende di diversi settori.

: un’occasione per condividere esperienze, strategie e case study con aziende di diversi settori. Strumenti operativi: guide, report e materiali pratici per facilitare l’implementazione di iniziative di welfare all’interno della propria organizzazione.

Adottare un modello di welfare aziendale efficace, infine, non è solo una scelta etica, ma una leva strategica per migliorare la produttività, ridurre il turnover e attrarre talenti. Il percorso proposto da laborability permette alle aziende di accedere a conoscenze e risorse fondamentali per fare del benessere organizzativo un reale vantaggio competitivo.