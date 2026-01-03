Noccioleti sotto pressione: a Cortemilia un confronto sui cambiamenti climatici e il futuro della Tonda Gentile

I cambiamenti climatici non sono più una proiezione futura, ma una condizione con cui l’agricoltura è già chiamata a fare i conti. Temperature in aumento, siccità ricorrenti, piogge irregolari ed eventi estremi stanno incidendo in modo diretto sui sistemi agroalimentari e sulla salute delle colture, con ricadute sempre più evidenti anche sul comparto corilicolo.

È da questa consapevolezza che nasce l’incontro “Nocciole e cambiamenti climatici”, in programma martedì 13 gennaio alle 20.30 nella Sala consiliare del Comune di Cortemilia, promosso dall’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Alba, in collaborazione con la Vicaria di Cortemilia e con il patrocinio del Comune.

Il nocciolo, e in particolare la Tonda Gentile, risente in maniera crescente degli stress idrici e termici, che indeboliscono la pianta e la rendono più vulnerabile ad attacchi fungini, insetti e parassiti. Una fragilità che impone un ripensamento delle pratiche agronomiche e delle strategie di gestione, tenendo insieme suolo, fisiologia della pianta, biodiversità e sostenibilità economica.

Dopo i saluti iniziali del vicario Giancarlo Gallo e del sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito, e l’introduzione affidata ad Angelo Vero dell’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro, la serata entrerà nel vivo con la relazione tecnica di Maria Corte, ricercatrice della Fondazione Agrion, dedicata all’impatto climatico sui noccioleti piemontesi e alle possibili risposte in chiave sostenibile.

A seguire, una tavola rotonda metterà a confronto alcune delle principali realtà del comparto corilicolo piemontese sul tema della protezione e dell’adattamento della nocciola all’innalzamento delle temperature. Interverranno, tra gli altri, Nicoletta Ponchione (Tutela nocciole del Piemonte – Piemonte Asprocor), Graziano Maestro (Coricoop – Nocciole Marchisio), Matteo Cazzulli (Ascopiemonte), Alessandro Merlo (Coricoop), Silvio Busca (Corilanga), Duilio Scavino (Nocciole Barbero e Corifrut) ed Enrico Nada, vicepresidente della Camera di Commercio di Cuneo. A moderare il confronto sarà la giornalista Francesca Pinaffo della Gazzetta d’Alba.

Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni e a Gianni Manzone dell’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Alba.

L’incontro si propone come un momento di analisi e di dialogo aperto, in cui condividere criticità e possibili soluzioni: dal miglioramento genetico-varietale della Tonda Gentile alle tecniche di potatura adattativa, dall’inerbimento controllato alla gestione dei residui colturali. Un confronto necessario per affrontare, con strumenti concreti, una sfida che riguarda non solo la produzione agricola, ma l’equilibrio stesso dei territori delle Langhe.