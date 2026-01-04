Sabato 10 gennaio si esibirà presso la Scuola APM di Saluzzo il Settimino di Obiettivo Orchestra

Primo appuntamento dell’anno per la rassegna concertistica CONsonanTE della Scuola APM.

Sabato 10 gennaio 2026, alle ore 21, presso la Sala Verdi della Scuola APM, si esibirà il Settimino composto dai giovani musicisti di Obiettivo Orchestra.

Ludovico Furlani e Bianca-Andreea Danca al violino, Luca Infante alla viola, Elena Rota al violoncello, Cristina Oliveri al flauto, Dorian Zolfaroli al clarinetto e Aurora Bottacin all’arpa eseguiranno il Trio per violino, violoncello e arpa di Jacques Ibert.

A seguire Andante e variazioni in sol maggiore per flauto, clarinetto e quartetto d’archi di Giovanni Bottesini.

In conclusione Introduzione e allegro per arpa, flauto, clarinetto e quartetto d’archi di Maurice Ravel.

I giovani che compongono il Settimino si sono specializzati presso l’APM frequentando il corso di formazione orchestrale Obiettivo Orchestra, in collaborazione con la Filarmonica TRT.

L’evento è libero su prenotazione da effettuare sul sito www.consonanteapm.it o telefonando al numero 0175 47031.