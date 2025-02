Le iniziative di marzo della biblioteca di Bra

Il mese di marzo 2025 vede proseguire le tante iniziative organizzate dalla Biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra per gli appassionati della lettura, soprattutto i più piccoli.

Confermati i consueti appuntamenti del lunedì pomeriggio con le letture animate dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni: il 10 marzo a curare l’evento saranno i Nasi rossi dell’associazione Arcobaleno; il 17 marzo l’associazione OZ-Officine Zeta propone “Apettando la primavera”; il 24 sarà Trix ad occuparsi delle letture animate, mentre il 31 marzo i volontari dell’associazione Radici, semi e parole proporranno “Seminare le storie”. Gli incontri di lettura, che iniziano alle 17, rientrano nell’ambito del progetto “Vitamina, rinforzo culturale per una comunità in crescita!” e sono ad ingresso gratuito, ma da quest’anno con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it.

Sono invece in programma per sabato 8 marzo le letture in lingua inglese di Magic english: Giulia Play and Speak terrà tre laboratori rispettivamente alle 9,30 e alle 10,15 per i bimbi 3-6 anni, e alle 11,15 per la fascia 7-11 anni. Alla medesima ora è prevista una seconda lettura per i ragazzi 7-11 anni a cura di Elena dal titolo “Words and rhymes”. Gli appuntamenti in lingua rientrano nel progetto “Il piacere della lettura” della Fondazione CRC e sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it.

Si rinnovano anche le letture dedicate ai più piccoli di Bibliobebè. Il calendario prevede due incontri: venerdì 21 marzo dalle 16 alle 17 per i bimbi 9/18 mesi e dalle 17 alle 18 per la fascia 19/35 mesi, e sabato 22 marzo dalle 10 alle 11 per i bimbi 9/18 mesi e dalle 11 alle 12 per la fascia 19/35 mesi. Anche gli appuntamenti sono organizzati nell’ambito del progetto “Il piacere della lettura” della Fondazione CRC. Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria sulla piattaforma www.eventbrite.it.

Un accesso diretto agli appuntamenti braidesi caricati sulla piattaforma Eventbride si potrà avere inquadrano con lo smartphone il QR code stampato sulle locandine che li promuovono. Nel caso in cui gli utenti siano impossibilitati a partecipare ad un evento prenotato, sono pregati di dare disdetta su Eventbride.

Infine, sabato 8 marzo si terrà presso i locali di via Guala una nuova edizione del “Mercatino del libro usato”; dalle 9 alle 12 sarà possibile assicurarsi libri per adulti, ragazzi e bambini ad offerta libera. Il ricavato andrà in parte alle associazioni di volontariato della città e in parte per le attività di promozione della lettura della Biblioteca civica.

Maggiori info chiamando lo 0172-413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it.