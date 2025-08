Domani in cattedrale a Fossano l’ultimo saluto all’industriale Alessandra Balocco

Sono stati fissati per domani, mercoledì 6 agosto, alle ore 16 nella chiesa concattedrale di Fossano, i funerali dell’industriale Alessandra Balocco, presidente e amministratrice delegato dell’omonima industria dolciaria, spentasi ieri all’età di 61 anni dopo lunga malattia.

Ad annunciare col dolore la scomparsa dell’imprenditrice sono il marito Ruggero Costamagna, il figlio Marco, la cognata Susy, i nipoti Diletta, Matteo e Gabriele.

Per volere della famiglia la cerimonia in duomo si terrà in forma riservata.

Come già avvenne tre anni fa per le esequie del fratello Alberto, scomparso nell'agosto 2022 a 56 anni, il corteo funebre partirà da Palazzo "Daviso", in via Roma 142, dove oggi, martedì 5 agosto, verrà allestita la camera ardente, accessibile dalle ore 15 alle 19.

Messa di settima lunedì 11 agosto alle ore 18.30.

Trigesima venerdì 5 settembre alle ore 18.30.

Per volere della famiglia non fiori, ma opere di bene.