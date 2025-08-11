IL METEO / Caldo intenso per tutta la settimana di Ferragosto

Questa forte ondata di calore è destinata a durare a lungo, almeno per tutta la settimana di Ferragosto. Le temperature saranno ben oltre la media del periodo e ci sarà poco spazio per l'instabilità.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 11 a domenica 17 agosto.

Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Isolati fenomeni piovosi saranno possibili principalmente sul settore alpino, ma più al confine con la Francia, in particolare tra mercoledì e giovedì.

Le temperature saranno ancora oltre le medie del periodo per tutta la settimana. Le massime saranno in prevalenza comprese tra i 33 e i 38 °C e le minime tra i 22 e i 26 °C. Saranno giornate caratterizzate da afa grazie all'elevata umidità presente al suolo, per cui bisognerà fare attenzione ai colpi di calore.

I venti saranno generalmente assenti o deboli variabili.

Da lunedì 18 agosto.

La tendenza per la settimana prossima resta ancora incerta, questa ondata di calore potrebbe durare ancora qualche giorno, ma i modelli non sono ancora ben allineati, per cui dobbiamo attendere i prossimi aggiornamenti.

