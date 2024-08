Davide Currado celebra 30 anni di creatività con un gioiello straordinario

A inizio agosto, sui profili social del prestigioso marchio di alta gioielleria con sede a Sanremo in via Matteotti 35, è apparso un breve video che ha catturato l'attenzione di tutti gli appassionati. Protagonista indiscussa, una scintillante gemma azzurra incastonata in una collana di rara bellezza.

Abbiamo intervistato direttamente Davide Currado, proprietario e stilista del brand, per saperne di più su questa creazione eccezionale. La collana, frutto della sua maestria, è un omaggio ai suoi 30 anni di attività nel mondo della gioielleria.

"Ho disegnato personalmente questa collana - spiega Davide Currado - desideravo creare un gioiello unico per celebrare un traguardo così importante. Collaborando con i migliori artigiani di Valenza, siamo riusciti a realizzare un gioiello sensazionale impiegando complessivamente 500 ore di lavorazione. Tuttavia, la parte più complessa è stata senza dubbio la progettazione. La volontà di esaltare la bellezza di un'acquamarina da oltre 180 carati, mantenendo al contempo i valori che contraddistinguono le nostre collezioni, ha reso il processo creativo particolarmente stimolante."

Guardando al futuro, Davide Currado anticipa che il brand continuerà a proporre collezioni che spaziano dai gioielli classici a interpretazioni uniche di alta gioielleria, con un focus particolare sui prodotti di fascia alta. "Siamo entusiasti di condividere la nostra visione della gioielleria con i nostri clienti - afferma lo stilista - che apprezzano sempre di più le creazioni esclusive e artigianali. Ogni gioiello che creiamo è un pezzo unico, realizzato con gemme provenienti da tutto il mondo e destinato a diventare parte del patrimonio dei nostri clienti da tramandare alle generazioni future."

Per rimanere aggiornati sulle novità e ammirare le creazioni di Davide Currado, vi invitiamo a seguire il profilo instagram ufficiale del marchio e visitare il sito www.davidecurrado.it