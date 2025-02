Alba, la prima puntata del podcast "Trifulau" con Mario Calabresi pronta per "Vinum"

Il consigliere Fabio Tripaldi ha interrogato l’Amministrazione comunale sul podcast dedicato al tartufo, prodotto da Chora Media. A rispondere è stata l’assessore alla Cultura Caterina Pasini, che ha ricostruito le tappe dell’iniziativa.

"Il 24 giugno 2024 la Fondazione CRC ha deliberato un’erogazione straordinaria di 25.000 euro per il progetto 'Genius Loci, MUDET e nuovi media'. Questa amministrazione, constatata l’utilità dell’iniziativa, ha deciso di cofinanziarla affidando l’incarico a Chora Media", ha spiegato Pasini.

La produzione prevede quattro puntate del podcast “Trifulau”, registrate tra le colline del territorio. L’amministrazione ha fornito linee guida generali sui contenuti, affidandosi poi all’esperienza della casa di produzione, con l’obiettivo di creare un materiale efficace per la promozione turistica e culturale, in particolare per il MUDET.

"Per ragioni di tempistiche il lavoro non poteva essere pronto per la scorsa Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba", ha proseguito l’assessora. Per questo motivo, su suggerimento di Chora Media, l’8 dicembre è stato diffuso un breve trailer recitato da una giovane voce narrante, per generare aspettativa tra gli ascoltatori.

Con il coinvolgimento diretto di Mario Calabresi, fondatore e direttore di Chora Media, il progetto ha assunto una nuova direzione. "A quel punto il contenuto del trailer non risultava più coerente con quello delle puntate definitive, per cui si è scelto di non dargli particolare risalto".

La prima puntata di “Trifulau” sarà pubblicata in occasione dell’inaugurazione di Vinum, mentre le successive usciranno nei mesi seguenti, accompagnando il pubblico fino alla prossima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba 2025.