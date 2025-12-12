 / Attualità

Attualità | 12 dicembre 2025, 17:45

Concerto spirituale di Natale a Niella Tanaro tra musica, tradizione e solidarietà

Appuntamento domani, sabato 13 dicembre alle 21, nella parrocchia di Maria Vergine Assunta

La corale Energheia in una foto di repertorio

Domani, sabato 13 dicembre  alle 21, la parrocchia di Maria Vergine Assunta di Niella Tanaro ospiterà il Concerto Spirituale di Buon Natale, un appuntamento promosso dall’associazione San Rocco N.T.
L’iniziativa, a ingresso libero, sarà un momento di musica e raccoglimento in vista delle festività, all’interno della suggestiva cornice della chiesa parrocchiale.

A esibirsi saranno la Corale Energheia e il Coro Alpino della sezione di Mondovì, entrambi diretti dal Maestro Mauro Bartazzoli. Le due formazioni porteranno in scena un programma di canti natalizi e brani della tradizione, con l’obiettivo di offrire al pubblico una serata all’insegna della spiritualità e dell’armonia.

Al termine del concerto, il Gruppo Alpini di Niella Tanaro offrirà ai presenti caldarroste e vin brulé, secondo una tradizione molto attesa dalla comunità e particolarmente sentita in questo periodo dell’anno.

Durante la serata sarà inoltre possibile ricevere i segnalibri di San Rocco, preparati dall’associazione e benedetti da Padre Andrea della Congregazione di San Filippo Neri lo scorso 16 agosto, in occasione della festa di San Rocco, arricchita dalla partecipata camminata dedicata agli amici a quattro zampe.

[Foto di Rossana Ghigo]

Le eventuali offerte raccolte durante la distribuzione dei segnalibri saranno destinate al restauro della Cappella di San Rocco, intervento finalmente autorizzato e atteso dalla comunità locale.

L’appuntamento del 13 dicembre rappresenta dunque un momento significativo per Niella Tanaro: unire musica, tradizione, spiritualità e sostegno concreto al patrimonio religioso del paese. Ingresso libero.

redazione

