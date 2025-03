Una donna ferita nello scontro tra due auto a Marene

E’ di una donna ferita, portata in ospedale per accertamenti, il bilancio dello scontro che intorno alle 14 di oggi, venerdì 14 marzo, ha coinvolto due vetture lungo il tratto della Provinciale 662 che costeggia l’abitato di Marene, arrivando da Savigliano in direzione Bra, nei pressi dell’azienda Ingros Coperture. I soccorsi hanno coinvolto il servizio regionale di emergenza 118 e i vigili del fuoco arrivati dal Distaccamento di Saluzzo.