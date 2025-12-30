 / Cronaca

Cronaca | 30 dicembre 2025, 16:35

Beinette: incidente tra due vetture sulla circonvallazione 36

Persona incastrata liberata dai Vigili di Fuoco di Cuneo. Trasportata al Pronto Soccorso, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione

Immagine di repertorio

Un incidente sulla circonvallazione 36, in zona Beinette, ha coinvolto oggi, martedì 30 dicembre, due autovetture. La segnalazione ai Vigili del Fuoco è arrivata verso le ore 15.

La squadra di Cuneo è intervenuta immediatamente per le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale interessato. Inoltre gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno dovuto procedere a liberare una persona, rimasta incastrata tra le lamiere di una delle due auto coinvolte. Questa, fortunatamente, non è risultata grave, cavandosela con un taglio in testa, ma è stata comunque portata al Pronto Soccorso dagli operatori del 118 presenti sul posto per ulteriori accertamenti.

Non si conoscono le dinamiche dell'incidente.

