Beinette: incidente tra due vetture sulla circonvallazione 36

Un incidente sulla circonvallazione 36, in zona Beinette, ha coinvolto oggi, martedì 30 dicembre, due autovetture. La segnalazione ai Vigili del Fuoco è arrivata verso le ore 15.

La squadra di Cuneo è intervenuta immediatamente per le operazioni di messa in sicurezza del tratto stradale interessato. Inoltre gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno dovuto procedere a liberare una persona, rimasta incastrata tra le lamiere di una delle due auto coinvolte. Questa, fortunatamente, non è risultata grave, cavandosela con un taglio in testa, ma è stata comunque portata al Pronto Soccorso dagli operatori del 118 presenti sul posto per ulteriori accertamenti.

Non si conoscono le dinamiche dell'incidente.