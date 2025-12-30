 / Cronaca

Cronaca | 30 dicembre 2025, 17:48

Auto in fiamme nel centro di Revello, intervento dei Vigili del Fuoco

L’incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 30 dicembre, in via Caduti della Libertà. Nessuna conseguenza per persone o abitazioni

La Volkswagen che ha preso fuoco davanti alla filiale della Banca Unicredit di Revello

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, martedì 30 dicembre, a Revello, dove un’autovettura Volkswagen ha preso fuoco intorno alle 15,30 in via Caduti della Libertà, a poca distanza dall’incrocio con viale Umberto I, proprio davanti alla filiale della Banca Unicredit.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sprigionate dal vano motore, probabilmente a causa di un corto circuito, propagandosi poi all’interno del veicolo.

L’incendio ha attirato l’attenzione dei passanti, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Saluzzo, che hanno domato il rogo in breve tempo, evitando conseguenze per le abitazioni e le attività vicine. La situazione è tornata rapidamente alla normalità.


 

