Auto in fiamme nel centro di Revello, intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, martedì 30 dicembre, a Revello, dove un’autovettura Volkswagen ha preso fuoco intorno alle 15,30 in via Caduti della Libertà, a poca distanza dall’incrocio con viale Umberto I, proprio davanti alla filiale della Banca Unicredit.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sprigionate dal vano motore, probabilmente a causa di un corto circuito, propagandosi poi all’interno del veicolo.

L’incendio ha attirato l’attenzione dei passanti, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Saluzzo, che hanno domato il rogo in breve tempo, evitando conseguenze per le abitazioni e le attività vicine. La situazione è tornata rapidamente alla normalità.



