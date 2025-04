Bra, a Palazzo Traversa un concorso di disegno dal vivo

Ritorna a Palazzo Traversa il concorso di disegno dal vero organizzato dall'associazione "L'albero inverso" di Bra, aperto a bambini e adulti e in programma domenica 4 maggio con orario dalle 10 alle 17.30 nella struttura civica di via Parpera. L’attività è aperta a tutti e i partecipanti potranno scegliere un soggetto all’interno delle sale espositive o farsi ispirare dall’architettura museale. Le opere saranno successivamente valutate da una giuria composta da artisti braidesi.

La quota d'iscrizione è di 15 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini/ragazzi. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare direttamente l'associazione “L’albero inverso” al numero 333.4047601 (Daniela) o alla mail: alberoinverso@gmail.com.