Nel 2026 di Bene Vagienna la prosecuzione del progetto Bealera Maestra, asfaltature e nuove opere

La collaborazione e la dedizione della comunità sono stati due dei fattori che hanno segnato in modo più che positivo l’anno appena chiuso dal Comune di Bene Vagienna.

A dichiararlo è il sindaco Claudio Ambrogio, fiducioso inoltre di questo 2026, per il quale ha aggiunto “esserci in cantiere numerosi progetti: dalla conclusione del grande progetto irriguo Bealera Maestra alla messa in sicurezza della fossa del castello, dall'asfaltatura di numerose strade alla realizzazione di infrastrutture necessarie alla nostra comunità in fase di definizione”.

Tornando al 2025, il primo cittadino ha analizzato tutti gli aspetti che hanno registrato il segno "più" negli scorsi 365 giorni.

Per quanto concerne la sicurezza, in collaborazione con l'Unione del Fossanese, sono state implementate le telecamere nel capoluogo e nelle frazioni e sono state monitorate le piante dei viali e dei giardinetti, per verificarne la staticità. Quelle malate sono state abbattute e verranno ripiantate.

Per quanto riguarda l'ambiente e le energie rinnovabili è stato invece adottato il "sacco conforme" per la raccolta differenziata e, con la costituzione della comunità energetica Cer Concerti, sono stati aumentati gli impianti di energie rinnovabili sugli immobili di proprietà comunale, così da abbattere i costi dell'energia a uso pubblico.

Tra i soggetti destinatari di specifiche azioni un posto particolare lo rivestono le persone più fragili: “La nostra attenzione va a loro, come ai bambini e gli anziani. Sono stati migliorati infatti tutti gli edifici scolastici: dalla messa in sicurezza sismica all'abbattimento delle barriere architettoniche, sino alla Commissione mensa per garantire la sicurezza alimentare. I nonni vigili hanno inoltre tutelato la sicurezza dei nostri bambini, supportati da pannelli illuminati per l’istituzione della zona Ztl Scuola. Sono stati realizzati infine interventi per garantire un'assistenza adeguata agli anziani e alle persone sole”.

Il 2025 è stato ancora significativo per le associazioni e le loro attività.

“Sono state fondamentali per la realizzazione di tante iniziative – ha specificato nuovamente il sindaco –. La parrocchia ad esempio ha coinvolto numerosi genitori e ragazzi in molte attività, oltre a organizzare una rassegna teatrale, in collaborazione con la Banda Brusca e Mulino ad Arte. Sempre la Banda Brusca ha anche organizzato una rassegna estiva nel parco del castello. Poi non va dimenticata l’associazione Amici di Bene, che svolge un ruolo insostituibile per lo sviluppo culturale del nostro territorio. Ecco inoltre tutte le altre nostre realtà, alle quale va il nostro plauso: la Consulta turistica, che supporta i numerosi B&B presenti sul nostro territorio, sviluppando un sistema turistico incredibile. Poi la Pro Loco, che sostiene tutte le manifestazioni Benesi, oltre ad organizzare il Gottardo Party e la Fiera della Beata Paola".

E ancora: "Gli Alpini, impegnati su vari fronti per supportare le varie associazioni in diverse iniziative. Proseguiamo con la Protezione Civile, attiva nelle iniziative di carattere locale e si rende disponibile per dare una mano ai Comuni del Com 8 e dell'Unione del Fossanese; Sport In Bene, che organizza invece un'Estate ragazzi insuperabile e coinvolge centinaia di ragazzi nelle varie attività. Per concludere l’Augusta Pallapugno, che ha raggiunto un risultato inaspettato e ha realizzato un progetto di coinvolgimento dei giovani per questo sport, l’Asd Augusta Volley, che coinvolge molti ragazzi e ragazze e ha realizzato un campo da Beach Volley dedicato a Nico Torta e l’Asd Benese, che ha realizzato un progetto inclusivo con il Comune e il Consorzio Monviso solidale, dal titolo "Genitorialità Positiva". Sempre grazie alla società è stato stato realizzato un campo in erba sintetica, con un contributo del Coni, della Fondazione Crc e Bene Banca”.