Cuneo, consegnati i contributi delle raccolte fondi di Illuminatale

Un contributo totale - ma diviso in due tranches destinate a due diverse associazioni - di quasi 6.000 euro quello raccolto dall'associazione Cuneo Illuminata nell'ambito dell'ultima edizione di Illuminatale.



Nella serata di oggi (martedì 21 febbraio) la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, anche presidente dell'associazione, e il nuovo Cda si sono riuniti nel salone d'onore del municipio con i rappresentanti di "La cura nello sguardo" e della fondazione ospedale Onlus per la consegna ufficiale dei due contributi.



"Natale è ovviamente passato da un po' ma presentiamo oggi i frutti raccolti nel corso dell'iniziativa che ha coinvolto la nostra città nel periodo natalizio - ha detto Manassero - . Un evento, quello del 'brand' Illuminata, che riesce a coniugare socialità, animazione, economia e anche solidarietà".



L'oncologia (e il suo impatto sulle famiglie) al centro delle iniziative

Le due raccolte fondi hanno coinvolto l'evento della Babbo Run e l'iniziativa della carrozza di Babbo Natale.



Nel primo caso sono stati consegnati 2.850 euro per la realizzazione di un libro 'kit di sopravvivenza' atto ad indirizzare le famiglie nei difficili momenti delle cure oncologiche. Nel secondo, invece, il denaro raccolto ha raggiunto la cifra di 3.185 euro, destinati a un progetto sulla telemedicina dedicato all'intero ospedale e per l'umanizzazione di quattro camere del reparto di oncologia.

Cambio di Cda per Illuminata: Mattalia sia vice che tesoriere

L’occasione della consegna degli assegni alle associazioni è anche valsa a Manassero la presentazione del nuovo Cda di Cuneo Illuminata. Confermato in parte, vede Elio Mattalia nel ruolo di vicepresidente e come consiglieri Gabriella Giordano di ATL, Armando Erbì di Conitours, Pierpaolo Soria di Confartigianato Imprese Cuneo e don Mauro Biodo della diocesi di Cuneo e Fossano.



Il ruolo di tesoriere è stato accorpato alla figura di Mattalia, che va quindi a sostituire la dimissionaria Vanda Manfredi (coinvolta nel contenzioso tra lo stesso Comune di Cuneo e la Tettoia Vinaj srl/Dama sas).