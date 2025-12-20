"Noi Alpini": inaugurata alla ex Caserma Musso l'antologia di scatti di Enzo Isaia

E' una proposta da mettere in calendario, alpini e non, appassionati di fotografia o pubblico generalista: la mostra di fotografie "Noi Alpini” di Enzo Isaia, fotografo pubblicitario, fotoreport, inaugurata ieri, venerdì 19 dicembre, nella sala tematica dell’ex Caserma Musso ( in piazza Montebello) a Saluzzo, dopo aver già riscosso negli anni il tributo di oltre 90 mila persone, in più di 30 città italiane.

Sono una cinquantina di scatti, in bianco e nero, oltre ad una galleria di immagini proiettate in uno spazio attiguo, scattate da Isaia, nato nel '41 a Pordenone, ma torinese d'adozione, durante il suo il periodo militare come ufficiale degli Alpini, tra le montagne della Valle d’Aosta e del Trentino.

Un’antologia che parla della vita quotidiana di leva delle Penne nere, immortalata dalla sua fedele Leica per documentarne i vari momenti: dall'ingresso in caserma fino al congedo, passando attraverso esercitazioni e campi militari, negli scatti in raffinata fusione con la natura alpina circostante, senza dimenticare gli spazi ironici e più goliardici del tempo libero, in una sequenza che sa trasmettere lo spirito della leva e dell’ epoca di quegli anni: gli anni ’60.

Sarà visitabile fino al 1° febbraio, sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Al taglio del nastro con il sindaco Franco Demaria, anche il giornalista Alberto Gedda, appassionato di fotografia, che ha promosso l’esposizione a Saluzzo, realizzata dal Comune e Fondazione Bertoni (presente il presidente Carlo Allemano) in collaborazione con la sezione locale degli Alpini "Ana Monviso".

