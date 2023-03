Rifreddo, bilancio triplicato grazie ai finanziamenti milionari sulle scuole e sul dissesto idrogeologico

È stato un Consiglio dedicato soprattutto all'approvazione del bilancio di previsione 2023 quello che si è tenuto negli scorsi giorni nel piccolo comune di Rifreddo in Valle Po. Una serie di delibere che hanno delineato il sistema di tassazione locale e gli investimenti per l'anno in corso.

"Dal punto di vista delle entrate - ha spiegato il sindaco Cesare Cavallo - c'è da mettere in rilievo i circa 4 milioni di contributi ottenuti per il polo scolastico e per la sistemazione del canale delle piazze centrali del paese. un risultato che fa triplicare il nostro normale bilancio di previsione e che dimostra ancora una volta che se si programma è si progetta anche un piccolo ente può attirare ingenti risorse".

Oltre i finanziamenti sul lato entrate va sottolineato che come ormai da più di 10 anni gli amministratori rifreddesi sono riusciti a mantenere inalterate le imposte locali. Un fatto non scontato e che ha pochi eguali non solo nelle nostre zone ma addirittura in tutta Italia. Oltre che alle previsioni di bilancio la seduta è stata anche l'occasione per parlare della imminente realizzazione del tratto di pista ciclabile che collegherà Sanfront e Revello e che taglierà l'intero territorio comunale. Una serie di lavori finanziati dalla Regione Piemonte che non transiterà dal bilancio comunale ma che valgono circa 800mila euro e che cambieranno la mobilità dolce di Rifreddo e dell'intera Valle Po.

Durante la seduta consigliare non sono poi mancate le delibere di approvazione dei verbali delle sedute precedenti, un'interrogazione sulla pulizia dei rii minori ed i temi strettamente finanziari con l'approvazione del nuovo regolamento del servizio economato.