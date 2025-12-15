Pagno, al via la messa in sicurezza della viabilità comunale

Sono in corso a Pagno, in Valle Bronda, importanti interventi di asfaltatura e riqualificazione della viabilità comunale, finalizzati a migliorare la sicurezza stradale e la qualità della circolazione all’interno del paese.

Il sindaco Nico Giusiano: “L’opera rientra nel progetto di ‘Messa in sicurezza della viabilità comunale’, finanziato attraverso una legge regionale del 2020 intitolata ‘Bando canoni idrici, annualità 2023’, per un importo complessivo di 89.500 euro.

I lavori di asfaltatura sono stati affidati alla ditta Sicas Asfalti Srl, con sede a Monasterolo di Savigliano, mentre la segnaletica orizzontale è stata realizzata dalla Pessina Srl di Busca. Gli interventi hanno interessato diversi tratti di strada comunale, in particolare via Caduti della Liberazione, via Bonanate, via Romani, via Roccia, via Piana e la salita al Cimitero, punti strategici per la mobilità locale”.

La nuova segnaletica orizzontale è stata tracciata lungo tutto il concentrico di Pagno, contribuendo a rendere più ordinata e sicura la circolazione veicolare e pedonale.

Il progetto è stato curato dal geometra Mauro Prochietto di Envie.

“L’intervento - spiega il sindaco - rappresenta un passo concreto verso il miglioramento delle infrastrutture comunali e la tutela della sicurezza dei cittadini, rispondendo alle esigenze di manutenzione e valorizzazione della rete viaria locale”.