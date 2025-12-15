Maltempo e piano neve: cancellazioni e rimodulazioni dei treni sulla Fossano-Cuneo-Limone

Alla luce del bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, per la giornata di domani, martedì 16 dicembre 2025, verrà attivato il Piano Neve in coordinamento con la Regione Piemonte. Le previsioni indicano condizioni meteorologiche potenzialmente critiche, con nevicate diffuse che potrebbero compromettere la sicurezza della circolazione ferroviaria.

In via precauzionale, è stata quindi disposta la sospensione di alcuni collegamenti ferroviari, in particolare sulle linee più esposte ai fenomeni invernali. I provvedimenti riguarderanno le tratte:

Alessandria – San Giuseppe, Fossano – San Giuseppe, Fossano – Cuneo – Limone, Savigliano – Saluzzo – Cuneo e Asti – Acqui Terme

Come evidenziato anche dal Bollettino Meteo dell'Arpa che per la nostra provincia parla di Allerta Gialla, l’offerta ferroviaria sarà ridotta, con la cancellazione di numerosi treni e una rimodulazione degli orari sulle linee interessate. Le misure sono finalizzate a garantire la sicurezza di passeggeri e personale, limitando i disagi derivanti da possibili accumuli di neve e ghiaccio sui binari.

Gli utenti sono invitati a verificare preventivamente la circolazione dei treni, consultando i canali ufficiali prima di mettersi in viaggio, e a considerare possibili soluzioni alternative.

Sulla linea Fossano-Cuneo-Limone, come riportato puntualmente dall'Osservatorio Ferroviario del Tenda, la situazione sarà la seguente:

Corse soppresse per Emergenza Gialla

Fossano → Limone

Treno 11219 delle ore 09:25, Treno 11227 delle ore 13:25 e Treno 11235 delle ore 17:25

Limone → Fossano

Treno 11222 delle ore 11:32, Treno 11230 delle ore 15:32, arrivo 16:35 e Treno 11240 delle ore 19:32

Cuneo → Limone

Treno 11239 delle ore 18:41