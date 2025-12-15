Da Beinette il "Bun Natal" con oltre 200 trattori per il tradizionale Christmas Tractor [VIDEO]

Anche quest'anno a Beinette il Natale si accende con il "Christmas Tractor", iniziativa nata nel 2021 da un gruppo di amici che, per la prima edizione, aveva dato vita a un albero disegnato con oltre 107 trattori .

L'idea poi ha dato vita a tanti altri gruppi in Granda che, in momenti diversi, raccolgono la sfida e creano figure Natalizie.

A Beinette, nelle scorse edizioni, è stata creata una slitta trainata da un trattore, una cometa e anche un pupazzo di neve.

Con un giorno di anticipo, causa allerta neve prevista per domani, nel tardo pomeriggio nell'area industriale si sono radunati oltre 200 trattori che hanno dato vita a una grande pallina di Natale che al centro recita "Bun Natal".

Un lavoro non da poco, infatti, sono necessari calcoli e trasformazioni in scala per capire quanti trattori sono necessari per dar vita alla figura.

L'evento, a scopo benefico, è sostenuto da Agricol Project Beinette.

GUARDA IL VIDEO: