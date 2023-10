La biblioteca di Belvedere Langhe spazia dal piemontese alle favole per bambini

Proseguono a Belvedere Langhe le serate nel segno dei libri e della lettura grazie alla Biblioteca Civica “A. Merlati”. La prima occasione per ritrovarsi e dare una piacevole conclusione alle giornate autunnali sarà nel segno della paura. Con qualche giorno di anticipo rispetto alla notte di Halloween, presso la sala della biblioteca verranno proposte letture per bambini che ricreeranno quel clima di giocoso spavento tipico della festività pagana con la quale si chiude il mese di ottobre. L’appuntamento è per le 20.30 di venerdì 27 ottobre, dove grandi e piccini sono invitati a partecipare vestiti “da paura”, con abiti ad hoc per creare un ambiente in linea con l’atmosfera che contraddistingue le storie lette. A conclusione della serata, per superare la paura, verrà offerto anche un piccolo spuntino ristoratore.

A novembre, invece, saranno due le serate, sempre di venerdì, assolutamente da non perdere. La prima è fissata per il 3 novembre, quando l’apprezzato attore e scrittore Paolo Tibaldi, per la prima volta a Belvedere Langhe, porterà in scena “Abitare il piemontese”, una narrazione sulla civiltà contadina di Langa attraverso un format pensato per raccontare le tradizioni popolari piemontesi alternando momenti umoristici ad altri emotivi, mediante i più curiosi aneddoti della lingua e non solo. La serata, si svolgerà nel salone polivalente del comune di Belvedere Langhe, in via Provinciale 6/C, con inizio alle 21, si prospetta interessante tanto per chi bene conosce il piemontese quanto per chi non è avvezzo al dialetto ed è a misura sia di grandi che dei più piccoli.

Due settimane più tardi, venerdì 17 novembre dalle 21 sarà tempo di un gradito ritorno, quello di Mauro Rivetti, originario di Marsaglia e residente ad Alba, già ospite lo scorso anno della biblioteca per presentare il suo precedente libro. In questa circostanza sotto la lente d’ingrandimento finirà il recente “Ciak si muore”, terzo giallo della serie ambientata in parte in Langa, con le indagini condotte dal pm Teresa Bianco, personaggio a cui i lettori di Rivetti dimostrano già di essere particolarmente affezionati e che non mancherà di affascinare chi ancora non l’ha scoperto.

L’ingresso alle tre serate è libero. Per ulteriori informazioni: tel./whatsapp 0173743907; mail: belvedere.langhe@ruparpiemonte.it. IG e Fb Belvederelangheturismo