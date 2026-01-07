Il tarantaschese Giorgio Giuliano nuovo campione di "Caduta Libera"

Giorgio Giuliano, 49 anni, residente a Tarantasca, dopo la sua prima apparizione domenica 4 gennaio a “Caduta Libera”, quiz televisivo di Canale 5, stasera è tornato in studio ed è diventato il nuovo campione del programma.

Il coordinatore infermieristico della Granda ha già conquistato il pubblico in studio e a casa grazie a un mix di simpatia e preparazione.

Giorgio è stato il terzo sfidante della serata del campione in carica, Marco. Dopo aver raccontato, nella sua prima partecipazione al gioco, di essere in preparazione per correre la sua prima mezza maratona, questa volta ha raccontato della sua famiglia, composta da cinque donne, la moglie e le quattro figlie, oltre al suo cane, DJ, che, però, come raccontato con ironia, sembra “odiare gli uomini”.

La sua serata è iniziata con la sfida nel gioco “A casa di”, nel quale bisogna indovinare un personaggio famoso. A spuntarla è stato Giorgio, che ha conquistato una delle due vite rimaste al campione. Il duello è stato serrato: Giuliano ha perso una vita, ma, successivamente, a una domanda non indovinata dal campione, è riuscito a sottrargli anche l’ultima. Marco, visibilmente in difficoltà, non è riuscito a rispondere al quesito seguente, permettendo a Giorgio di diventare il nuovo campione di "Caduta Libera".

Posizionatosi sulla botola centrale dello studio, il neo campione tarantaschese ha poi vinto le tre sfide successive, approdando al gioco finale, il Sei Vincente, un gioco nel quale è necessario rispondere correttamente a sei domande consecutivamente. Durante i tre minuti a sua disposizione, Giorgio è arrivato due volte alla sesta domanda, senza, però, riuscire a completare il percorso.

Il titolo di campione resta comunque nelle sue mani e domani sarà chiamato a difenderlo.