A Crissolo buona affluenza di pubblico sulla seggiovia “Monviso” [FOTO]

In tanti, ieri martedì 6 gennaio, hanno scelto di salutare le festività salendo in quota, al cospetto del Monviso, grazie alla seggiovia “Monviso” di Crissolo, riaperta lo scorso 31 dicembre.

Una giornata speciale, quella dell’Epifania, che ha visto la montagna diventare davvero di tutti.

La Rumm Club, società che gestisce gli impianti di risalita comunali, in accordo con il Comune, ha voluto regalare a residenti e visitatori il biglietto gratuito per la seggiovia. Un accolto da famiglie, appassionati di sport invernali e da chi, senza sci ai piedi, desiderava solo respirare aria buona e lasciarsi incantare dal panorama del Re di Pietra.

All’arrivo della seggiovia, a quota 1.850 metri, il bar-rifugio ha accolto i partecipanti per una pausa al caldo, tra bevande fumanti e momenti di convivialità.

Intanto, grazie al lavoro svolto nei giorni precedenti, sono stati resi percorribili gli itinerari che collegano il paese alla stazione a monte e viceversa: il sentiero di rientro nel bosco, immerso nella neve fresca, e i percorsi verso il monte Granero, frequentati da escursionisti a piedi, con o senza racchette, e da sci alpinisti.

Unite dallo stesso entusiasmo i freerider con sci e tavola che si sono divertiti nel bosco, persone salite semplicemente per ammirare il panorama, gruppi con racchette da neve, sci con le pelli di foca e persino bob, spingendosi fino ai 2.000 metri.

“Nel più breve tempo possibile – dicono i gestori - saranno avviati anche i due tapis roulant posti a fianco della seggiovia, mentre si lavora per la possibile apertura della pista fino alla stazione ‘intermedia' della seggiovia, omologata lo scorso anno. Gli ski-lift, che non sono in gestione alla Rumm Club, non verranno aperti”.

La stazione sciistica della Valle Po resterà aperta nei fine settimana fino alla fine di marzo.