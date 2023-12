Deceduta la persona investita dal treno al passaggio a livello di Roccavione

Tragico incidente poco fa a Roccavione dove una persona che stava attraversando i binari presso il passaggio a livello della ferrovia Cuneo-Limone è stata investita da un treno.

Non si conoscono al momento altri particolari. Sul posto personale del 118 per i soccorsi

---------------------------------------------------------------------------------------

È purtroppo morta la persona investita dal treno nelle prime ore di oggi, lunedì 11 dicembre, mentre attraversava i binari al passaggio a livello della linea ferroviaria Cuneo-Limone a Roccavione.

Sul posto, per il riconoscimento della vittima, stanno ancora operando il personale del 118, oltre ad una squadra di Vigili del Fuoco di Cuneo intervenuta per la messa in sicurezza del tratto ferroviario e stradale interessato, pattuglie di carabinieri e Polizia Locale.

Al momento nono si conosce l’esatta dinamica dell’accaduto.