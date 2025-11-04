Trinità piange Jean Garavagno, benefattore e cittadino onorario che ha donato tanto amore e generosità alla comunità

Trinità è addolorata per l’improvvisa scomparsa ieri all’età di 89 anni di Jean Garavagno, che per il paese non è solo un amico, ma considerato “un uomo di famiglia”. A lui e alla moglie Angela, nominati “cittadini onorari” e che hanno ricevuto nel 2019 il “Puciu d’or” (premio riferito al frutto di questa terra, la nespola) si riconosce la grande opera di beneficenza nei confronti del paese.

Da anni a Monte-Carlo, l’ex amministratore delegato nel campo farmaceutico e uomo brillante che ha investito nel settore immobiliare, lascia un vuoto profondo, in particolare per la sindaca Ernesta Zucco, che lo ha ricordato con un pensiero affettuoso.

“Ieri pomeriggio a Montecarlo è mancato Jean Garavagno, l’uomo che ha dato a Trinità enormi risorse ed il suo grande cuore. Ricordo quando Gianni Sanino mi presentò Jean in un caldo pomeriggio di agosto entrò nel mio ufficio insieme alla moglie Angela sorridente, come sempre lo è stato durante tutto il tempo di nostra conoscenza”.

“Caro Jean, oggi mi lasci nuovamente ammutolita come avvenne tanti anni fa quando mi dicesti che avresti donato due villette nuovissime alla nostra comunità. Oggi però è un giorno triste, c’è ancora il sole ma nel mio cuore c’è tanta tristezza, ma, anche la gioia di averti conosciuto. – ha ancora ricordato la prima cittadina - Hai donato tanto amore, tantissimo affetto e tanta, tanta vera amicizia. Sei stato e sei un grande uomo che ha saputo sfruttare in pieno i tuoi talenti per aiutare tante persone e la nostra piccola comunità”.

Jean Garavagno lascia la moglie Angela e i familiari. Nella sua vita, come attesta anche il sito istituzionale del Comune, donò al Comune due villette di nuova fattura in via Roma. Grazie al benefattore è stata inoltre acquistata una vettura Fiat Doblò a sette posti, ristrutturata la casa degli Alpini con annesso un nuovo salone e realizzato le cohousing, residenze assistenziali per anziani della cosiddetta “Casa D20”, in un progetto a firma della cooperativa “Il ramo”, che gestisce il centro diurno “La goccia” di Trinità.