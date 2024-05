KODOKAN Cuneo brilla alle finali nazionali

Sabato 25 maggio si sono svolte ad Olbia le Finali Nazionali A2 Esordineti B a cui ha partecipato Francesco Giammario nella categoria 55 kg. Tra i 51 atleti in gara, Francesco ha vinto il primo incontro, perso il secondo, ma è stato poi ripescato. Ha vinto il terzo incontro di ippon, ma purtroppo ha perso il quarto dopo aver dominato l’intero combattimento. Nonostante la sconfitta, Francesco si è classificato al nono posto, un risultato eccellente.

Domenica 26 maggio si sono svolte a Scandicci (Fi) le Finali Nazionali Uisp a cui hanno partecipato Maria Matei Turcanu e Achille Bonito. Maria nella categoria 63 kg ha disputato 4 ottimi combattimenti, gestendo molto bene gli avversari. Ha vinto tutti gli incontri, 2 dei quali con ippon di ouchi-gari, conquistando la medaglia d'oro e il titolo di campionessa nazionale Uisp. Achille, invece, nella categoria 46 kg, ha perso il suo primo incontro per immobilizzazione a terra e non è stato ripescato.

Tutti gli atleti hanno dato il massimo e hanno dimostrato grande tenacia. I risultati ottenuti sono frutto del duro lavoro e degli sforzi fatti durante tutto l'anno. Le gare nazionali hanno rappresentato un'occasione importante per mettere in pratica le tecniche apprese in allenamento e per confrontarsi con atleti di tutta Italia.

Gli allenatori del Kodokan Cuneo si complimentano con i loro judoka per l'impegno e la dedizione dimostrati. Sono molto soddisfatti del lavoro svolto insieme durante la stagione e dei risultati ottenuti.