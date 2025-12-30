La redazione di "Topolino" a Mondovì

Sabato 10 gennaio la redazione di Topolino magazine arriva a Mondovì con due laboratori per bambini e un evento pubblico con firmacopie. Gli appuntamenti fanno parte del progetto “Mondovì e il volo dei sogni” ideato dall’associazione culturale Cuadri Ets e sostenuto dall’Amministrazione comunale, dall’Atl del Cuneese e dalla Fondazione Crc in collaborazione con l’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì. Un evento per grandi e piccoli, organizzato a margine del 36° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania in scena dal 3 al 6 gennaio.

I laboratori, rivolti ai bambini dai 6 ai 12 anni e organizzati presso la Stazione di Valle della Funicolare in doppio turno (10.30 - 12.00 e 15.30 - 17.00), vedranno la partecipazione del disegnatore Federico Butticè e dello sceneggiatore Francesco Pelosi che accompagneranno i singoli partecipanti nella realizzazione dei personaggi Disney preferiti. L’incontro pubblico con firmacopie, invece, si terrà alle ore 17.30 al Teatro Baretti e potrà contare anche sulla presenza della coordinatrice editoriale Panini Comics, Serena Colombo. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito previa registrazione obbligatoria su Eventbrite (pagina Comune di Mondovì).

«Una bellissima occasione di crescita e di condivisione intergenerazionale - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessora alla Cultura Francesca Botto - che si inserisce nel solco della certificazione di Comune Amico della Famiglia ottenuta nei mesi scorsi. Una grande emozione avere nella nostra città una delegazione della redazione di Topolino, per una giornata che celebrerà il fumetto più amato dai grandi e dai piccoli. Nei prossimi giorni, poi, verrà svelata un’ulteriore sorpresa in proposito, resa possibile grazie alla regia dell’associazione CUADRI, al supporto dell’ATL del Cuneese e della Fondazione CRC e alla collaborazione dell’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì».