La salita alla cupola del Santuario di Vicoforte riapre in occasione del Raduno Aerostatico dell’Epifania

In occasione del Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania, che dal 1989 regala al territorio un’esplosione di colori unica in Italia, riapre eccezionalmente anche Magnificat, l’esperienza di salita alla cupola ellittica più grande del mondo del Santuario di Vicoforte.

L’apertura è prevista per tre date straordinarie (domenica 4, lunedì 5 e martedì 6 gennaio 2026) con due possibilità di visita: la salita guidata alla cupola oppure la formula speciale che abbina l’esperienza in quota al “Brunch in dimora storica”.

Per l’Epifania quindi, uno dei simboli più importanti del territorio, attualmente chiuso per la pausa invernale, riapre al pubblico, offrendo due diverse modalità di visita e un punto di osservazione privilegiato sulle montagne innevate e, con un po’ di fortuna, anche sulle mongolfiere del Raduno Aerostatico.

Per chi sceglierà l’esperienza abbinata al brunch, il menu comprende un piccolo aperitivo con pinsa aromatizzata, salumi e formaggi locali, una portata calda con uova e bacon preparati al momento e un dolce finale, accompagnati da caffè o cappuccino.

Per motivi di sicurezza, la salita completa alla cupola è consentita a partire dai 14 anni di età, (266 gradini, 60 metri di altezza) mentre il percorso breve è consentito a partire dai 6 anni (130 gradini, 23 metri di altezza)

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria a questo link (clicca qui).

Per informazioni e prenotazioni: www.kalata.it

E-mail booking@kalata.it

WhatsApp 0174 330976

Per tutte le informazioni di dettaglio: https://kalata.it/esperienza/santuario-di-vicoforte-magnificat-cupola-ellittica