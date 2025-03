Dalla Fiera del tartufo nero di Scagnello agli ultimi appuntamenti di Carnevale: ecco come trascorrere la domenica in provincia

Si chiuderà oggi Mondovì il Carnevale con la grande sfilata di carri allegorici e dei gruppi mascherati.

Tanti gli appuntamenti culturali e artistici legati alla Festa della Donna e ancora numerose sono le rappresentazioni teatrali e i concerti, per tutti i gusti, associati a visite culturali, mostre, passeggiate nella natura, esperienze nell’arte, spettacoli per famiglie, laboratori, eventi sportivi ..

Non resta la scelta di dove trascorrere il fine settimana, consultando sempre gli aggiornamenti meteorologici e le eventuali modifiche delle programmazioni a causa di maltempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

CUNEO

MOSTRA MASTROIANNI

Domenica 9 marzo, dalle ore 15.30 alle 19, sarà aperta presso Palazzo Samone, via Amedeo Rossi 4, la mostra “Libera Azione”, dedicata a Umberto Mastroianni, al suo straordinario Monumento alla Resistenza e alle altre opere dell’artista. Ingresso gratuito. Info: 335 81 50 757.

CUNEO

DONNE VIAGGIATRICI

Domenica 9 marzo, alle 15.30 e alle 18, visita speciale alla mostra “Canaletto, Van Wittel, Bellotto. Il Gran Teatro delle città. Capolavori dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica” nel complesso monumentale di San Francesco. Info: https://fondazionecrc.it/

CUNEO

FAI UN TUFFO NEL BAROCCO

Domenica 9 marzo, il Gruppo FAI Giovani di Cuneo invita tutti a una visita straordinaria alla Chiesa di Santa Maria della Pieve, gioiello barocco nel cuore della città. Un'occasione unica per scoprire uno degli edifici religiosi più affascinanti del centro storico, anticamente parte dell'attiguo Collegio dei Gesuiti, oggi sede del Palazzo Comunale. Info: https://www.visitcuneese.it

***

ALBA

IL MONDO DEI LIEDER

Domenica 9 marzo, alle ore 11 presso la Sala Riolfo - Cortile della Maddalena, concerto

“Il mondo dei Lieder - Figure femminili fra amore e natura” in occasione della Giornata internazionale della Donna con Sang Eun Kim soprano e Giovanni Manerba pianoforte.

Ingresso libero.

ALBA

TUT PER ‘N MORT

Domenica 9 marzo, alle ore 17, per la rassegna “Teatro del Territorio” va in scena al Sociale “G. Busca” di Alba lo spettacolo “Tut per ‘n mort”, de “La corte dei folli Aps” di Fossano, scritto e diretto da Pinuccio Bellone e Lino Grasso. Info: www.comune.alba.cn.it

ALBA - PIANA BIGLINI

CARLEVÈ BENEFICH

Domenica 9 marzo “Carlevè Vej” l'antico Carnevale a Piana Biglini con la Famija Albeisa.

***

BRA

LE STANZE DELL’ARTE

Nel week end aperta la collettiva a Palazzo Mathis, Piazza Caduti per la Libertà, 20, intitolata

“Le stanze dell’arte”. Orari: 15.30-18 Info: brarte.associazioneculturale@gmail.co

BRA

IX MIGLIA

Domenica 9 marzo, con partenza alle 9.45, 33esima edizione della Nove Miglia di Bra, Memorial Natale Germanetti di Corsa su Strada di 15,4 km. Info: 345 34 66 634.

***

BUSCA - VALMALA

COMMEMORAZIONE ECCIDIO

Domenica 9 marzo, dalle ore 10, presso il cippo al Santuario di Valmala, si terrà la commemorazione dell’80esimo anniversario dell’eccidio del 6 marzo 1945 con S. Messa alle ore 10.30 e orazione ufficiale alle 11.15. Dalle 14.30 alle 17.30 sarà visitabile l’ecomuseo della resistenza a Rossana.

***

CARAGLIO

ROBERT DOISNEAU

Domenica 9 marzo aperta nell’orario 10-19 presso il Filatoio di Caraglio la mostra della Fondazione Artea "Robert Doisneau - Trame di vita”. Info: https://fondazioneartea.org/

***

CHERASCO

MOSTRA “EMANUELE LUZZATI TRA FIABA E FANTASIA”

Domenica 9 marzo, nelle sale di Palazzo Salmatoris, aperta l’esposizione intitolata “Emanuele Luzzati tra Fiaba e Fantasia”. Orario dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.Info: https://www.turismoeventicherasco.it/

***

DOGLIANI

GLI ARCHIMEDI

Domenica 9 marzo alle ore 17, presso il Teatro Sacra Famiglia, per la rassegna “Contaminazioni - D’accordi musicali”, concerto del trio d’archi “Gli Archimedi”. Ingresso libero.

***

DRONERO

MOSTRA ROSANO

Domenica 9 marzo, presso la sede dell’Espaci Occitan, si inaugura l’esposizione “Bruno Rosano - l’eterna spinta di andar per monti”, raccolta del fotografo specializzato in paesaggi montani.

***

FRABOSA SOTTANA - PRATONEVOSO

ANDREA DAMANTE

Domenica 9 marzo dalle ore 13 lo Chalet Il Rosso ospita il Dj Andrea Damante per un après-ski in musica. Info: https://pratonevoso.com/open-season/

***

MAGLIANO ALFIERI

FESTA DI CARNEVALE

Domenica 9 marzo, dalle ore 16, presso il salone polifunzionale “Riez” festa di Carnevale con polenta e salsiccia, giochi, musica, magia e al termine il tradizionale rogo del pupazzo.

***

MONDOVÌ

NON SOLO MIMOSE

Nel week end sarà visitabile la 14a edizione della mostra di pittura "Non solo Mimose”, collettiva di pittrici e artiste Fidapa. La mostra, presso l'Antico Palazzo di Città, sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 18, con ingresso libero e gratuito. Info: 0174/330358.

MONDOVÌ

CIRKO VERTIGO

Domenica 9 marzo alle 16, spettacolo “Impromptu – Ognuno, ognuna, tutti insieme” con gli artisti del primo anno dell’Accademia Cirko Vertigo, pressso piazzale Giardini. Info: https://www.vivaticket.com

***

MONTICELLO D’ALBA

LE DONNE DI CASA ROERO

Domenica 9 marzo il Castello dei Conti Roero sarà aperto e visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 (ultimo turno ore 17). Info: https://www.turismoinlanga.it

***

PAESANA

CARNEVALE

Domenica 9 marzo, tradizionale Carnevale Paesanese, con animazioni dello storico gruppo Carnevale di Paesana. Info: prolocopaesana@gmail.com

***

RACCONIGI

MAFALDA DI SAVOIA

Domenica 9 marzo al Castello Reale di Racconigi visite guidate tematiche dedicate alla principessa Mafalda di Savoia, nel Castello che ospitò le sue nozze nel 1925. Visite in partenza alle ore 11.30 e alle 14.45. Info: https://www.cuneoalps.it/

***

SALUZZO

MERCANTICO

Domenica 9 marzo, dalle 8 alle 18, nel centro cittadino, “MercAntico" dell’Antiquariato minore e dell’usato. Oggetti, mobili e arredamento per la casa torneranno a invadere le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO

LE DONNE DI SALUZZO

Domenica 9 marzo, alle ore 15.30, "Le Donne di Saluzzo", tour della città guidato dedicata all'incantevole mondo femminile fra arte e storia. Info: https://visitsaluzzo.it/

***

SANT’ALBANO STURA

FERA ED SANT’ALBAN

Nel week end continuano gli eventi legati alla “Fera ed sant’Alban”. Info: 338 38 68 477

www.comune.santalbanostura.cn.it

***

SAVIGLIANO

MA L’AMORE NO

Domenica 9 marzo, alle ore 21, presso il Teatro Milanollo, andrà in scena lo spettacolo "Ma l'amore no", spettacolo, scritto e diretto da Grazia Isoardi, insieme a Marco Mucaria, che vedrà sul palco gli attori del carcere di Saluzzo. Info: 0172/710222 cultura@comune.savigliano.cn.it

***

SCAGNELLO

FESTA DEL TARTUFO NERO

Domenica 9 marzo XXIIa edizione della Festa e Mostra Mercato del Tartufo Nero De.Co. che ogni anno richiama visitatori, buongustai e curiosi. Info: www.comune.scagnello.cn.it/Eventi

***

SOMMARIVA DEL BOSCO

SEDICIMILA FIORI DI NARCISO E NON SOLO

Domenica 9 marzo, con ritrovo alle ore 10 al Parco del Bersaglio, camminata botanica con l’agronomo Giacomo Olivero. Percorso di circa 6 km. Info: 334 25 35 442 piemontedipa@mail.com