Bra: in via Principi di Piemonte le luminarie ci sono, ma restano spente

Montate, ma spente. Non offrono uno spettacolo da feste natalizie alcune luminarie installate nel centro di Bra.

In via Principi di Piemonte, via Marconi e in parte di via Cavour, le luci che dovrebbero addobbare le vie dello shopping non brillano, nemmeno in tempo di saldi e soprattutto nei giorni che precedono la solennità dell’Epifania che, secondo il proverbio, “tutte le feste porta via”.

L’aspetto forse più magico e apprezzato del Natale è durato fino al 30 dicembre. Poi, tra lo stupore della gente, queste strade sono rimaste al buio, a differenza di altre vie. Le luminarie ci sono, e restano accese ad esempio nel cuore di via Vittorio e di via Cavour. Festività a luci alterne, quale sarà il motivo? Chiediamo per un amico.

Quando togliere gli addobbi natalizi?

Nate per illuminare i giorni delle feste natalizie, le luminarie, secondo la tradizione, iniziano a brillare dall’8 dicembre, data in cui si celebra l’Immacolata Concezione di Maria.

La data per togliere gli addobbi, invece, sarebbe la dodicesima notte dopo il 25 dicembre, quindi tra il 5 e il 6 gennaio. Questa data ha radici antiche e simbolizza il viaggio dei Re Magi, che arrivarono proprio 12 giorni dopo la nascita di Gesù. La tradizione, infatti, narra che le luci dell’albero servissero da guida ai Magi durante il loro cammino, e rimuoverle prima di questa data sarebbe considerato uno stop prematuro del loro viaggio.

Paese che vai, usanza che trovi. In alcune località del Sud, l’albero di Natale si toglie il 2 febbraio, perché questa data coincide con la festa della Candelora. Quella che segna la presentazione di Gesù al Tempio, ed è considerata simbolicamente la chiusura definitiva del periodo natalizio.

[Luminarie spenta in via Principi di Piemonte, a Bra]