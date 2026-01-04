Rifiuti: ottimi risultati a Villar San Costanzo con la raccolta porta a porta

Non sono solo dati importanti sui primi sette mesi di raccolta porta a porta quelli che giungono dal Comune di Villar San Costanzo, ma un esempio di come la consapevolezza e l’impegno da parte di tutti possa davvero fare la differenza.



La percentuale di rifiuti differenziati è passata dal 48% nel 2024 all’82% nel 2025. Per quanto riguarda nello specifico i rifiuti indifferenziati, in questi sette mesi, il dato è davvero eloquente: se ne sono sono prodotti 41 tonnellate rispetto alle 224 tonnellate dello stesso periodo del 2024. Una riduzione dell’82%.



Il risparmio per il minore conferimento in discarica ha superato l’aumento per la maggiore spesa dovuta alla nuova modalità di raccolta, con un risparmio netto per il Comune:



“Sono dati ottimi il cui merito va in primis all’impegno, alla collaborazione e alla responsabilità dei cittadini villaresi per cui l’amministrazione comunale si sente di dire "grazie"!”.



In accordo con il Cec, il Comune ha deciso di proseguire le letture degli svuotamenti di indifferenziato per tutto il 2026 e partire con la tariffazione puntuale dal 2027, al fine di una maggiore precauzione: “Questo perché i dati raccolti in questi primi mesi non sono sufficienti - spiegano dall’amministrazione comunale - il sistema informatico va monitorato ed il quadro normativo è in evoluzione”.