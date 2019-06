Ascom Bra, dati positivi: gli associati cresciuti del 13.5% rispetto allo stesso periodo del 2018

Essere soci di Ascom Bra, oltre ad appartenere quindi ad una forte associazione di categoria, significa poter usufruire di vantaggi, opportunità, convenzioni locali e nazionali, privilegi, contributi e servizi. Per citarne, alcuni, i più importanti del tesseramento in corso: la quota associativa include una tutela legale gratuita che assicura le imprese associate in caso di controversie di lavoro, in materia di igiene, ambiente, dati personali e responsabilità amministrativa, in ambito fiscale e tributario. La copertura prevede 5mila euro per sinistro, per un massimo di tre sinistri annui per azienda, per un totale di 15mila euro. La stessa tutela legale è stata declinata appositamente per le esigenze degli agenti di commercio e garantisce la tutela legale nell’ambito della circolazione stradale, rimborso autoscuola e zero punti e per controversie in ambito fiscale e tributario. È altresì inclusa nella tessera Ascom una mutua “Salute e benessere” che fornisce agli associati prestazioni sanitarie agevolate, diaria in caso di ricovero ospedaliero; gli associati possono ottenere finanziamenti agevolati grazie ad Ascom Fidi Nord Ovest, la cooperativa di Garanzia Fidi che favorisce la crescita delle piccole e medie imprese facilitandone l’accesso al credito ed erogando finanziamenti diretti fino a 75.000 euro; inoltre partecipare a bandi di contributo, impresa e formazione 4.0, consulenza in tutti quei comparti in cui le aziende necessitano informazioni: fisco e tributi, sicurezza sul lavoro, igiene e haccp, contabilità, consulenza amministrativa per iniziare, variare o cessare un’attività imprenditoriale, consulenza per i rapporti di lavoro con il personale, informazione tramite newsletter e circolari dedicate.