Pollenzo accoglie le nuove matricole: provengono da 20 Paesi diversi

Ha preso il via lunedì 16 settembre, nella settimana che vede la città di Bra animata da Cheese, l’attività didattica dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Le matricole del corso di laurea triennale in Scienze e Culture Gastronomiche e del corso magistrale in Food Innovation & Management da lunedì 16 settembre sono immerse in una ricca attività di orientamento che li introdurrà nella vita universitaria di Pollenzo, oltre che alla festosa atmosfera di Cheese 2019, la principale rassegna internazionale dedicati al mondo del latte.

Si tratta di ben 104 studenti triennali da Italia, Afghanistan, Brasile, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Israele, Kenya, Senegal, Stati Uniti, Svizzera, Turchia, Uganda, Uruguay e di 32 studenti magistrali da Italia, Brasile, Ghana, Giappone, India, Stati Uniti, Venezuela, che vanno ad aggiungersi alla sempre più variegata comunità studentesca che vivacizza la città di Bra.

Lunedì 16 settembre ha preso il via con il benvenuto del Pro-rettore e direttore della Didattica prof. Nicola Perullo, quindi con la presentazione delle diverse realtà associative studentesche e delle Tavole Accademiche.

Si prosegue martedì 17 con momenti dedicati ai progetti UNISG quali i Granai della Memoria, The New Gastronome, l’Arca del Gusto, a cui segue l’incontro con il rettore prof. Andrea Pieroni e il presidente UNISG Carlo Petrini. Mercoledì 18 gli studenti incontrano i docenti dei diversi corsi e giovedì 19 visitano gli Orti Educativi, la Società Gastronomica e la Bottega Local. E da venerdì 20 settembre immersione totale per tutti a Cheese, per scoprire il pianeta del latte in tutte le sue sfaccettature.