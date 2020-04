Crescono ancora i contagi a Fossano: 25 positivi, 2 decessi e 1 guarito

Mentre i dati nazionali aprono alla speranza, a Fossano crescono i contagi da Covid-19.

Questa mattina il bollettino aggiornato riporta 25 casi positivi, cui si aggiungono 2 deceduti e 1 guarito. I cittadini fossanesi in isolamento fiduciario per aver avuto contatti con casi positivi sono 64: "Nove dei 25 casi fossanesi sono ricoverati in diversi ospedali della Provincia, mentre i restanti sono in isolamento al proprio domicilio". Alle persone in isilamento fiduciario non sono stati effettuati i tamponti, secondo la normativa vigente, in quanto asintomatici.

Intanto è stata individuata una struttura che potrebbe ospitare eventuali membri del personale della Casa di Cura Sant'Anna Casa Sordella, dove i giorni scorsi si è verificato un caso di contagio, che dovessero risultare positivi al tampone. A farsi carico delle spese sarà la Fondazione Sordella: "Abbiamo individuato una struttura perché, qualora si rendesse necessario, le persone possano avere un luogo protetto dove trascorrere la quarantena senza incidere sulle famiglie. La disponibilità è stata offerta da diversi fossanesi che ringrazio. Naturalmente si spera che non ce ne sia bisogno, ma era opportuno attivarsi nel minor tempo possibile" ha detto il presidente della Fondazione Davide Sordella.