Alba: "L’avanzo del Comune per dare risposte a cittadini e aziende in difficoltà"

Erano 40 all’ultimo bollettino dello scorso 10 aprile, sono ora saliti a 42 i residenti albesi attualmente positivi al Coronavirus.

Ad aggiornare i dati circa la diffusione del contagio sul territorio cittadino è l’Amministrazione albese, che conferma in 4 e 6, rispettivamente, i numeri delle persone decedute e di quelle finora giudicate guarite.



“Dobbiamo continuare a rispettare le disposizioni, senza abbassare la guardia - dice il sindaco di Alba, Carlo Bo –. Come amministrazione, nei giorni scorsi abbiamo distribuito i buoni spesa, soddisfacendo le esigenze di circa 1.500 nostri concittadini, e le mascherine agli over 65, circa 5mila. A partire da questa settimana ne distribuiremo altre 12mila. Entro la fine del mese approveremo il bilancio consuntivo per poter accertare l’avanzo di amministrazione e destinare una parte importante all’emergenza, per dare risposte concrete ai cittadini e alle aziende in difficoltà su temi come utenze e affitti”.