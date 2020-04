Peveragno, un sito sui sentieri locali per programmare le camminate future: ecco "Sentieristica peveragnese"

Come diceva una vecchia pubblicità, "la morale è sempre quella" (specie da più di un mese a questa parte): è necessario che i cittadini rimangano a casa propria, e limitino il più possibile gli spostamenti e i contatti con persone esterne al proprio stesso nucleo familiare. Sognare, però, continua a non costare nulla anche in periodo di quarantena.

Ed è con questo spirito che alcuni cittadini di Peveragno hanno lanciato il portale online "Sentieristica peveragnese", raccogliendo diverse informazioni sui sentieri e i luoghi d'interesse della zona; nello specifici - si legge sul sito - è possibile ottenere informazioni sui principali luoghi da visitare con foto e descrizioni, visualizzare e scaricare le tracce dei sentieri (formato GPX), scaricare le cartografie complete della sentieristica con le relative scale di difficoltà per MTB, visualizzare e scaricare la mappa in 3D dell’intera rete dei percorsi e approfondire percorsi speciali quali il K-TRAIL e Enjoy History.

"In questi giorni giustamente l'imperativo è restare a casa, per tutto ciò che non è strettamente necessario. Ma quando con i piedi dobbiamo rimanere fermi è la fantasia che ci permette di viaggiare", si legge nel post comparso sulla pagina Facebook "Sei di Peveragno se..." nella giornata di ieri (lunedì 13 aprile), in cui uno dei membri del gruppo spiega l'iniziativa.

"Con un gruppo di amici appassionati di sentieri negli ultimi due o tre anni abbiamo cercato di valorizzare quelli di Peveragno, ora che non si possono percorrere fisicamente abbiamo dunque pensato di proporvelo digitalmente con un sito. Il sito è ancora in costruzione e in continua evoluzione, potrete però già trovare dettagliate cartografie (anche in versione 3D), approfondimenti e foto sui principali luoghi meritevoli di essere visitati. Rinnovando l'invito a stare a casa iniziamo però a proporvelo in modo che chi lo desidera possa iniziare ad approfondire luoghi e percorsi del nostro Comune e pianificare passeggiate per quando i tempi lo permetteranno".