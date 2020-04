Coronavirus, sei casi positivi in Valle Stura: cinque a Vignolo e uno a Moiola

L’Unione Montana Valle Stura in collaborazione con la Croce Rossa Valle Stura e l’AIB - Protezione Civile Valle Stura, continua ad essere operativa attraverso il C.O.I. - Centro Operativo Intercomunale – nell’affrontare in maniera coordinata l’emergenza sanitaria in corso.





Il bollettino dei contagiati da Coronavirus aggiornato a oggi, venerdì 24 aprile, riporta sei casi positivi: cinque a Vignolo e uno a Moiola (da tempo ospite di una struttura sanitaria); mentre sono quattro i casi di isolamento domiciliare fiduciario: tre a Vignolo e uno a Roccasparvera.





Permane la persistenza dell’assoluto rispetto delle indicazioni del Decreto “Io resto a casa”, che prevede l’obbligo di restare a casa e muoversi solo per andare al lavoro, per ragioni di salute o necessità.





Si ricorda poi il servizio gratuito di supporto psicologico per la popolazione della valle Stura ad opera dell’associazione “Psicologi per i Popoli Piemonte odv”, servizio che può essere contattato chiamando o scrivendo al numero 366.3138715 oppure inviando una mail all’indirizzo pxpvallestura@gmail.com .





Si segnala infine che l'associazione YEPP Valle Stura si rende disponibile a supportare iniziative a beneficio della comunità dedicate o sostenute dai giovani. Si invita quindi a segnalare loro eventuali esigenze o necessità all’associazione.