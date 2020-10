A Monticello d’Alba si apre il 15esimo Anno Accademico dell’UNI-TRE

Anche quest’anno il Comune di Monticello d’Alba in collaborazione con l’associazione culturale ARCI BRA UNI-TRE inaugura un nuovo anno accademico per l’Università della Terza Età!

Il nuovo anno accademico dell’Uni-tre propone un programma ricchissimo e variegato per soddisfare gusti ed esigenze di tutti coloro che vogliono coltivare la propria cultura. Il corso prevede un incontro settimanale di due ore (dalle 15.00 alle 17.00) il lunedì in cui saranno trattati temi di attualità e di cultura generale. Inoltre verranno organizzate delle gite per visitare mostre e musei o partecipare a sagre e fiere. Dalle lingue alla pittura, dalla storia all’informatica: per gli studenti dai capelli bianchi, ma anche per i curiosi di ogni età desiderosi di ampliare le proprie conoscenze, l’offerta formativa è davvero sconfinata e i docenti, tutti volontari, sono sempre molto qualificati: professori, insegnanti o professionisti.