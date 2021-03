"Impariamo facendo qualcosa per gli altri": studenti dell'Itis di Cuneo aiutano le famiglie ridando vita a vecchi computer [VIDEO]

In un anno hanno assemblato e consegnato un centinaio di pc. In totale sono 12 studenti di robotica dell'Itis Mario Delpozzo di Cuneo e una studentessa di ragioneria al Bonelli.

Da un anno hanno aderito al progetto dell'associazione Liberavoce, "DigitaLibera" che aiuta, attraverso la consegna di computer a famiglie e studenti, di seguire la didattica a distanza.

Il progetto, nato nel 2020 in collaborazione con il Comune e l’ITIS “Mario Delpozzo”, è stato sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo attraverso il bando “Ri-Attivare”.

Raccolgono materiale informatico usato, donato da privati cittadini e aziende, pronto per essere rigenerato. La rigenerazione del materiale raccolto (pc fissi e portatili, stampanti e tablet...) da ottobre avviene nel “DigitaLab”, uno spazio messo a disposizione dal Comune in via Fratelli Vaschetto dove i giovani volontari si ritrovano tutti i martedì pomeriggio, sotto la supervisione del tecnico informatico Fabrizio Demurtas e dell’educatore Matteo Mancini della Cooperativa sociale Caracol.

Guarda il video:

Si invitano le famiglie a contattare direttamente i dirigenti scolastici per avere accesso a questa azione di solidarietà informatica. Per chi volesse donare materiale informatico (privati e aziende, ai quali verrà rilasciata una ricevuta) si invita a contattare l’Associazione Liberavoce alla mail liberavocecuneo@gmail.com o al numero 3391353708 (referente Paolo Macagno), per stabilire le modalità di ritiro.