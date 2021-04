La chiusura delle banche ad Ormea preoccupa anche Briga Alta

La chiusura delle delle due banche nel comune di Ormea crea inevitabilmente un grande disagio per tutta la popolazione, ma la soppressione del servizio tocca anche tutti i paesi e i comuni limitrofi, come quello di Briga Alta.

"La maggior parte dei residenti faceva riferimento alle filiali di Ormea" - spiega il sindaco, Federica Lanteri - "La chiusura delle due banche ci fa sentire più periferici di quanto non siamo. E' un grave danno per tutti e nel nostro caso anche per gli anziani che certamente non possono affidarsi all'internet banking. Ho provveduto a prendere contatto con la BPM, ma la loro decisione sembra ormai presa. Senza una filiale a Ormea la gente sarà costretta ad andare fino a Garessio o a Pieve di Teco per trovare una banca".

La speranza, come ha spiegato il sindaco di Ormea, Giorgio Ferraris, è quella che l'area diventi di interesse per una banca più legata al territorio (leggi qui).

Intanto la BPM ha deciso di chiudere diverse sedi, circa 300 in tutto, nel Monregalese oltre a Ormea, anche quella nel comune di Roccaforte Mondovì, anche in questo caso unica filiale del paese, con chiusura prevista per il mese di maggio.