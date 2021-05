Nuove aperture per Orocash Langhe e Roero

Aprono i battenti altri due store Orocash, che si vanno ad affiancare ai tre storici punti vendita di gioielleria e compro oro di Alba e di Bra

Si arricchisce così la gamma di negozi sul territorio, con un terzo punto vendita ad Alba, precisamente in via Vittorio Emanuele 15, e l’altro ad Asti, il primo in tale provincia, in Corso Dante Alighieri 36.

Entrambi sorgono nei cuori pulsanti delle due città, alla portata di tutti, facili da raggiungere durante le giornate di shopping o all’uscita da lavoro.

Lo staff, che vanta ormai una lunga esperienza nel settore, è a disposizione dei cittadini albesi, astigiani (e non solo) per la compravendita di oro, orologi, gioielli nuovi e rigenerati, per l’acquisto di oro da investimento (in quanto operatori professionali abilitati dalla Banca d’Italia) o per specifiche operazioni da laboratorio orafo.

Che si tratti di un abbinamento di gioielli, di una valutazione del vostro usato, di una riparazione o di qualunque altra consulenza in fatto di oro e preziosi, gli store di Orocash Langhe e Roero si vogliono affermare come il punto di riferimento per le esigenze del territorio

In un momento sicuramente difficile, le due aperture si fanno portavoce di ottimismo verso il futuro, una ventata di positività per le nostre città, in un mondo che piano piano si sta riaprendo all’economia e agli incontri sociali, seppur con le dovute precauzioni.

La scelta coraggiosa di Orocash Langhe e Roero è propedeutica a stabilizzarsi sul territorio con un’architettura economica più solida e a 360 gradi, creata per la comunità, all’interno della comunità.

Alba oggi offre addirittura tre store che spiccano in punti strategici della città: alla portata di chi preferisce una passeggiata nel verde, di chi ama intrufolarsi tra le vie della città antica o di chi preferisce essere comodo con il parcheggio e non vuole muoversi a piedi.

Ad Asti la gioielleria sorge in pieno centro, laddove la vita sta piano piano riprendendo i battiti lasciati in stand by da un anno a questa parte.

Certi di servire la comunità con umiltà e con la consapevolezza di quello che i gioielli e l‘oro possono significare per le persone, i nuovi store offrono trasparenza, serietà e piena disponibilità a soddisfare le esigenze dei cittadini.

I cinque centri di Orocash Langhe e Roero vi aspettano per fornirvi supporto a 360° nell’ambito dell'oreficeria: per un regalo, per concedersi un gioiello nuovo o rigenerato con cura e maestria, per richiedere una valutazione oro, gioielli e monete o semplicemente per fare un investimento sicuro in monete e lingotti d’oro.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://orocashlangheroero.com

Nuovo store ad Alba

Via Vittorio Emanuele 15

Telefono: 0173.216827

Orari: 09-12.30/15-19.30 martedì-sabato