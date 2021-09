I ragazzi di Amico Sport Cuneo e Centro Down Cuneo alla scoperta dello sport della vela

2 settembre indimenticabile, un giorno di sole, di mare, sale e vento sulla pelle, ma soprattutto di amicizia per alcuni atleti della ASD Amico Sport Cuneo e del Centro Down Cuneo, i quali hanno anno potuto sperimentare una nuova disciplina sportiva: la vela.

Un evento organizzato dall’Associazione Handarpermare Onlus, la quale da anni offre l’opportunità a persone speciali di avvicinarsi al fantastico mondo della vela, ma reso possibile per i ragazzi cuneesi dal Rotary Club Cuneo.



Emilia, Enrico, Mattia, Michela e Paolo (Amico Sport) e Lorenzo, Kety, Matteo e Carlo (Centro Down) al porto di Imperia, hanno potuto sperimentare qualche assaggio della vita in barca: dopo una breve introduzione teorica, è arrivato il momento di salire a bordo, per vivere l’ebrezza di una uscita in mare.



Il tutto svolto in totale sicurezza, grazie alla disponibilità di alcuni volontari, tra i quali Katia e Cinzia di Amico Sport; quest’ultima sottolinea la bellezza di questo evento: “È stata una esperienza bellissima! Soprattutto per i nostri ragazzi, i quali sono stati coinvolti dall’equipaggio in qualche manovra e al timone; a fine giornata erano davvero entusiasti di questa giornata trascorsa al largo”.



“Desidero ringraziare gli atleti per essersi messi in gioco, le due volontarie per la loro disponibilità e soprattutto il Rotary Club di Cuneo, nella persona di Chiara Bergese, per averci permesso di vivere questa fantastica esperienza di vita e amicizia. Grazie davvero di cuore!”, con queste parole Cristina Bernardi, presidente ASD Amico Sport, sottolinea l’importanza di questa giornata.