“One First”: arriva la nuova collezione del brand di Noemi Passaniti [FOTO]

Con una coinvolgente soirée che si è tenuta lo scorso 9 settembre nella splendida cornice dell’azienda agricola Cordero di Montezemolo, la stilista lamorrese Noemi Passaniti ha presentato la nuova collezione autunno/inverno 2021 del suo brand "One First".



La scelta della location per lo svolgimento dell’evento non è stata casuale, ma ha seguito il fil rouge che da qualche anno caratterizza una comunicazione del brand nella quale nulla è lasciato al caso, ma ogni azione è parte di una storia ben definita.



L’attenzione alla sostenibilità e alla biodiversità sono punti cardine della filosofia di “One First”, che ha scelto un luogo come Des Martin per realizzare il fashion film che accompagna la nuova collezione e parte dello shooting fotografico.

Des Martin si trova a Valliera di Castelmagno, piccola frazione di montagna che in passato accoglieva dieci famiglie, che pian piano l’hanno abbandonata per andare a cercare fortuna altrove. Erano tutti imparentati tra di loro, come spesso accadeva un tempo, in quelle zone così lontane e spesso abbandonate. Passa del tempo e arrivano altre dieci persone, “des” in piemontese, che decidono di acquistare quelle case abbandonate, diroccate, per dare una nuova vita al borgo. In pochi anni mettono in piedi un’azienda agricola che, in onore alle dieci famiglie originarie, chiamano con il loro cognome, Des Martin. Ad oggi producono un ottimo Castelmagno d’alpeggio, uno dei formaggi più pregiati del Piemonte.



Così a Des Martin un giorno è arrivata quella che ormai è l’affiatata crew del brand “One First”, dalla stilista Noemi Passaniti al regista Stefano Moscone, al fotografo Alessandro Sinyus e alle modelle Yana Semydotska e Mylena Gonzalez. A Des Martin è stato realizzato il fashion film che accompagna la nuova collezione, interprete la modella Yana Semydotska, modella, già protagonista nella promozione della collezione primavera-estate, diretta dal regista Stefano Moscone. La Semydotska è stata anche protagonista dello shooting fotografico realizzato da Alessandro Sinyus.



A chiudere la campagna promozionale, il booklet fotografico che vede protagonista Mylena Gonzalez, modella, acrobata e ballerina, fissata negli scatti dagli obiettivi della fotografa Barbara Guazzone.



La nuova collezione One First, per tornare a parlare di moda, gioca molto sui contrasti, il viola con il lime, con colori molto forti e in contrasto, fatti anche di rosso e di stampe.

Una collezione con una vestibilità totale, fortemente versatile, che permette con semplicità, usando lo stesso capo, di passare da un outfit elegante e da soirée a qualcosa di molto più semplice e informale, anche solo attraverso il cambio di un paio di scarpe o di alcuni accessori. A completare la collezione anche diversi capi decisamente più prêt-à-porter.

L’intera collezione è stata molto apprezzata dal pubblico presente all’evento che, come citato, si è svolto presso l’azienda agricola Cordero di Montezemolo, legata attraverso uno dei suoi componenti a Des Martin, avendo questi contribuito alla sua ricostruzione.



Durante l’evento è stato proiettato il nuovo fashion film legato alla collezione e, oltre agli abiti, sono stati esposti gli scatti che compongono il booklet. In chiusura si è svolto un coinvolgente spettacolo di danza acrobatica, reso ancora più affascinante dalla suggestiva cornice offerta dal gigantesco cedro del Libano ormai simbolo della Langa albese, che ha visto ancora protagonista la modella brasiliana Mylena Gonzalez.