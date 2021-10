Coldiretti Cuneo, allevamenti galline ovaiole: è sos prezzi per i rincari delle materie prime

Gli allevamenti delle galline ovaiole, che in Granda sono oltre 100 per una produzione di 300 milioni di uova all’anno, stanno risentendo delle speculazioni relative agli aumenti delle materie prime, con la soia che fa registrare un più 80% ed il mais più 55%, oltre ai rincari dei materiali di imballaggio. È quanto afferma Coldiretti Piemonte nel commentare la situazione che sta attraversando il comparto da ormai 10 mesi, accusando ancora l’onda lunga della pandemia.

“A fronte dei rincari delle materie prime – fa notare Roberto Moncalvo Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo – a distanza di un anno, i prezzi delle uova restano invariati, anzi addirittura inferiori al 2020. Tolto un primo momento in cui durante il primo lockdown si è avuto un incremento della richiesta di uova, successivamente, con la chiusura della ristorazione e il blocco del turismo, si è registrato un calo sia della domanda sia della preparazione di prodotti da forno, dolciumi e ricette da parte anche dell’agroindustria.

È il Nord Italia a fornirne la maggior parte delle uova presenti sul mercato ed il Piemonte è la quarta Regione per produzione con circa 100 aziende addette che con alta professionalità soddisfano il rapporto interno produzione/consumo”.

“Le uova Made in Granda – aggiunge Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo – come quelle piemontesi, oltretutto godono di un sistema di etichettatura all’avanguardia: tramite la stampigliatura sul guscio, sono state tra i primi alimenti ad avere la tracciabilità grazie al sistema che consente di risalire, ad esempio, al tipo di allevamento (0 per biologico, 1 all'aperto, 2 a terra, 3 nelle gabbie) e allo Stato in cui sono state deposte (ed esempio: IT). Un metodo che dà ulteriore garanzia ai consumatori che cercano sempre di più la tracciabilità di ciò che acquistano e portano in tavola".