Lezione di risparmio con Banca d'Alba per i bimbi e le bimbe delle elementari di Nizza M.to

Educare i giovanissimi al risparmio è atto fondamentale per garantire loro un futuro più solido sul piano economico. Ecco perché ha particolare importanza l’incontro, avvenuto quest’oggi al Cinema Teatro Sociale di Nizza Monferrato, tra Banca di Alba - da alcune settimane presente con una filiale a Nizza Monferrato - e le terze elementari della scuola primaria “E. Rossignoli” per un momento di condivisione sul risparmio.

Banca d’Alba ha proposto uno spettacolo teatrale appositamente creato per i bambini di questa età, nella convinzione che sia il momento più idoneo per iniziare a fornire spunti di riflessione sull’importanza del denaro ed il suo utilizzo responsabile.

La prima parte dello spettacolo ha ripercorso la storia del denaro, dal baratto alla carta di credito, spiegando cosa abbia indotto nei secoli a variare le modalità di scambio e di pagamento della merce e dei prodotti.

La seconda parte ha proposto la scena del re che concede in sposa la propria figlia al cavaliere del reame che è stato in grado di far fruttare nel migliore dei modi le 100 monete donategli.

A seguire è stato proiettato un video a intervista doppia con due personaggi diversi tra loro: lo spendaccione e il risparmioso, facendo emergere gli atteggiamenti virtuosi che occorre seguire.

In chiusura, l’Istituto di credito ha omaggiato tutte le classi con un gioco multiplo in scatola creato ad hoc per l’occasione, all’interno del quale gli alunni potranno trovare attività ludiche da tavolo incentrate proprio sulla tematica del risparmio.

“Banca d’Alba investe molto sui giovani – ha sottolineato Tino Cornaglia, presidente di Banca di Alba – Queste attività sociali sono nella nostra natura cooperativa da sempre, vogliamo esercitare cittadinanza attiva sul territorio e cercare di portare valore aggiunto a tutte le classi di età, specialmente ai più giovani. Il loro sorriso e il loro entusiasmo alla fine dello spettacolo ci convince ancora di più dell’attività che stiamo portando avanti con le scuole”.