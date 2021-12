A Fossano consegnata la borsa di studio Francesco Taricco

Giovedì 17 dicembre, nella sala consiliare del Municipio di Fossano, si è svolta la cerimonia di consegna degli assegni della borsa di studio istituita tramite lascito testamentario di Francesco Taricco.

"La scuola, così come la società, è spesso concentrata su chi è in difficoltà - il commento degli assessori Tolardo e Rattalino - ma è tuttavia doveroso premiare chi eccelle, soltanto dando i giusti meriti a chi ne ha diritto si riescono a dare nuovi stimoli per fare sempre del proprio meglio".

Gli studenti premiati



A ricevere la borsa di studio Tommaso Vernassa (3^F Istituto Sacco), Paolo Rabbia (3^G Istituto Sacco), Giovanni Beltramo (3^B Istituto Paglieri), Giulio Balocco (3^A Istituto Paglieri).