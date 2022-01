QUARTA PARETE - Caro energia: le prospettive e le (gravi) conseguenze su imprese e consumatori [RIVEDI LA PUNTATA]

Una puntata molto complessa, quella affrontata ieri sera da Quarta Parete, la trasmissione del martedì sera alle 21, in onda sui quotidiani Targatocn e La Voce di Alba oltre che sulle pagine Facebook dei giornali.

Si è parlato di energia, dell'aumento impressionante che hanno subito il gas e l'elettricità, con prospettive drammatiche sul mondo produttivo, a tutti i livelli e poi, a cascata, sul consumatore. Non solo aumenti in bolletta, ma aumenti dei beni primari, dal pane alla pasta.

In studio Andrea Corniolo, referente per il tema Energia in Confindustria Cuneo, Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Imprese Piemonte, l'avvocato Riccardo Sartoris, presidente del Movimento Consumatori e infine, in collegamento, Stefano Arnaudo di BioRivoira, azienda di Falicetto specializzata nella coltivazione e distribuzione di frutta biologica.