Dagli Alpini di Bra una polenta benefica a favore dell’Oncologia di Verduno

Il gruppo delle penne nere della Zizzola sarà presente con uno stand domenica 20 marzo in piazza XX Settembre in occasione del Mercato della Terra, in collaborazione con Cascina Sant’Anna.



Durante l’edizione del Mercato della Terra di fine novembre la partecipazione dei volontari dell’Associazione Nazionale Alpini ha avuto un grande successo, con la distribuzione di caldarroste e vin brulè e la vendita di panettoni e pandori alpini a fine benefico.



La solidarietà alpina non si ferma, anzi raddoppia. Infatti, vista la grande sensibilità dei cittadini, le penne nere braidesi hanno deciso di replicare l’iniziativa in collaborazione con Cascina Sant’Anna.



In particolare il 20 marzo a partire dalle 8 del mattino sarà possibile visitare lo stand ben visibile in piazza XX settembre, con la distribuzione della colazione, e in particolare con il cappuccino di Ghigo Caffè, il latte della Cascina Sant’Anna e dei biscotti di Cavanna.



A seguire si potrà gustare, a partire dalle ore 12, la tradizionale polenta cucinata a fuoco lento per ore dai volontari del gruppo A.N.A. e dalle signore amiche degli alpini. Tutti gli ingredienti sono gentilmente offerti dai produttori: la farina di mais da Molino Avalle di Pocapaglia, condita con il latte della cascina Sant’Anna di Cavallermaggiore e salsiccia e spezzatino di VallCarni di Marene, il tutto annaffiato dal vino di Cantina Pressenda di Monforte d’Alba. Il pasto viene concluso con il caffè e biscotti rispettivamente omaggiati da Ghigo Caffè di Bra e Cavanna di Villar San Costanzo.



Tutti prodotti tipici e locali per una buona causa del territorio: infatti l’intero ricavato andrà in beneficenza per sostenere il reparto oncologico del nuovo ospedale "Ferrero" di Verduno, presente allo stand con alcuni rappresentanti.



Parallelamente e per la durata della manifestazione, presso lo stand sarà anche possibile acquistare le uova di Pasqua alpine, il cui ricavato andrà invece all’Associazione Nazionale Alpini per progetti formativi e benefici.