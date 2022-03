Ultimo weekend per il luna park in piazza Galimberti a Cuneo: lunedì si smontano le giostre

Dopo sei settimane, domani 13 marzo sarà l'ultimo giorno di luna park in piazza Galimberti a Cuneo. Una permanenza che non ha portato la neve, "minando" una delle piccole certezze dei cuneesi.

Quando arrivano le giostre a Cuneo nevica. Anche perché gennaio e febbraio sarebbero i mesi delle nevicate, per cui nulla di strano. Ma ormai, con le precipitazioni sempre meno frequenti, è diventata quasi una speranza.

Quest'anno, vista la crisi e la mancanza di precipitazioni, ormai allarmante, le giostre non hanno prodotto il "miracolo". Anzi, è stato un periodo di giornate di sole e temperature gradevoli. E di pienone, quindi, per le attrazioni in piazza.

Forse è proprio quest'ultimo il weekend con il clima peggiore ma, freddo a parte, non si prevedono nemmeno stavolta precipitazioni significative. Per la neve, ormai, c'è davvero poco da sperare.